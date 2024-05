Record mondiale, il dj Faber Moreira ha suonato per 10 giorni di fila

Dal 15 al 26 maggio ha suonato al Wra Nightless Festival di Saluzzo (Cuneo) per 244 ore, 2 minuti e 16 secondi. Si è fermato solamente per 2 ore a serata e ha seguito una dieta ferrea senza bere alcolici, caffè o energy drink. Ha battuto il precedente Guinness dei Primati di 200 ore consecutive, raggiunte da un disc jockey polacco nel 2014

Ha trasformato il Wra Nightless di Saluzzo, provincia di Cuneo, in un festival degno del celebre Tomorrowland in Belgio e ha battuto ogni record. Dal 15 al 26 maggio, Il dj Faber Moreira, 59 anni, ha suonato la console ininterrottamente per 244 ore, 2 minuti e 16 secondi consecutivi (10 giorni in totale) davanti a un pubblico complessivo di oltre 25mila persone. Con questa incredibile performance, portata a termine senza fare uso di alcolici, caffè o energy drink, è entrato di diritto nel Guiness World Record. Ha superando così il precedente primato del dj polacco Norberto Loco che, nel 2014, aveva resistito per 200 ore al Temple Bar di Dublino.

La performance da record Dj Faber Moreira, come riporta la testata Cuneodice.it, ha cominciato a suonare al Wra Nightless Festival con il brano Big love di Peter Heller e terminato, dopo 244 ore 2 minuti e 16 secondi con Start the music stop the war di Enrico Sabena - Faber Moreira remix. Durante i 10 giorni e le 10 notti della gara ha usato oltre 6.000 dischi in vinile senza mai ripetere la stessa traccia, per un peso complessivo di 1 tonnellata e mezza. Per raggiungere questo strepitoso traguardo si è fermato solo per 2 ore al giorno ed è stato accompagnato da ballerini, vocalist e ospiti. Oltre alle 25mila persone che hanno assistito in questi giorni alla sua performance, a confermare e a certificare il record era presente Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness World Record e del programma televisivo Lo Show dei record con Gerry Scotti. leggi anche In sella a una vespa per 24 ore: record mondiale per Valerio Boni

La preparazione Per prepararsi a una sfida così complessa il dj, come riporta il sito ufficiale dell’evento Wra Nightless, ha seguito una dieta ferrea e ha ricevuto un’attenta preparazione fisica e mentale. Dal 2023 si è sottoposto a due sessioni di allenamento al giorno: corsa, palestra, nuoto e yoga per almeno 3-4 ore. A livello alimentare, da gennaio 2024, non ha più bevuto caffè, energy drink o bevande alcoliche. Durante la sfida è stato monitorato costantemente da un team medico che ha eliminato quasi completamente i carboidrati, prediligendo fibre, proteine, liquidi e integratori. leggi anche Corea del Sud, testi buddisti e la techno: la trovata del monaco-dj

Dj Faber Moreira Fabrizio Morero, in arte Faber Moreira, è nato nel 1965 a Saluzzo, in provincia di Cuneo. È stato resident dj in locali nazionali e internazionali e ha collaborato con radio come Radio Montecarlo, Number One e Party Groove. Conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, tra i suoi maggiori successi I feel love per l’etichetta canadese Purple Tea Record, Open Your Mind per la tedesca Ruva House Record e Alsahara per la teutonica Future House Cloud. Con il Guinness appena conquistato è il dj ad aver suonato per più ore consecutive in tutto il mondo.

