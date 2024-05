Avevo 5 anni quando mio padre Giancarlo decise di puntare su Self Control per lanciare un giovane ragazzo pugliese arrivato a casa nostra in cerca di fortuna.

Fu un successo mondiale. Oggi, a 40 anni di distanza, con la preziosa collaborazione di Franco Fasano, abbiamo deciso di realizzare questa nuova versione del brano che Bigazzi scrisse con Raf e Steve Piccolo nel 1984. L'arrangiamento del brano è stato affidato a Nerio Poggi (in arte Papik) e Peter De Girolamo, esperti produttori che hanno saputo riarmonizzare il brano originale, guidando le vocalità di Nicole Magolie.

Questa versione sarà il primo capitolo di una serie di rivisitazioni, nel progetto "Giancarlo Bigazzi in Lounge", come un progressivo viaggio di riscoperta che darà una nuova veste sonora ad alcune tracce dello sconfinato repertorio dei successi di mio padre.



Il mio intento, e di tutta la GB Music, è di far conoscere e ripercorrere da un altro punto d’ascolto il lavoro di Giancarlo, nell'unione delle generazioni, non solo quelle più giovani ma anche tra gli ascoltatori cresciuti con le sue canzoni. La GB Music è la storica etichetta discografica da lui fondata ed oggi operativa piu che mai, sia nella valorizzazione dell’ampio catalogo che nella ricerca e sviluppo di nuovi talenti.

Credo che l'opera del mio babbo debba essere costantemente valorizzata, al di là di ogni epoca, e di ogni moda passeggera. Con la prerogativa del talento e la dedizione in oltre 40 anni di lavoro ma soprattutto grazie alla sua "intelligenza artigianale" (vero segno distintivo della sua ricerca artistica). Ad oggi le sue canzoni sono un'energia rinnovabile nel tempo.



Il videoclip ha un'atmosfera quasi onirica ed è stato curato da Roberto Sordoni. Insieme abbiamo saputo unire i colori e le sfumature della creatività di Giancarlo, con l’eleganza di Nicole Magolie che ha saputo far sua questa versione “lounge” 2024 di “Self control”. Self Control, tengo a ribadire, sarà il primo singolo di una serie di pubblicazioni che saranno infine raccolte in un disco che sarà disponibile anche in VINILE. Il progetto è quello di una nuova vita ed una nuova veste per uno dei repertori più importanti della letteratura musicale italiana. L'antologia di Bigazzi include un numero incredibile di successi. Siamo inoltre lieti e felici che Nicole abbia preso parte a questo progetto con la sua deliziosa timbrica e tecnica vocale. Lei è una modella ed un’interprete di caratura internazionale originaria di Cape Town ed ha già al suo ha già al suo attivo 5 dischi di genere pop lounge e moltissime collaborazioni discografiche con importanti artisti del panorama jazz come Fabrizio Bosso, Javier Girotto e Max Ionata.