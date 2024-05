BigMama, ecco tutte le date dei concerti estivi. Anche ai Pride

Il Sangue Summer Tour parte il 24 maggio all'Auditorium Heroes Festival di Roma, in parallelo anche alcuni eventi in occasione del mese dell'orgoglio Lgbtqia+

È stata una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo targato Amadeus e del Concerto del Primo Maggio. BigMama, pseudonimo di Marianna Mammone, è pronta a portare la sua energia lungo tutta l’Italia con il Sangue Summer Tour ’24. Ma le sorprese non finiscono qui. La cantante campana è da sempre sostenitrice dei diritti della comunità Lgbtqia+, perciò ha presentato anche un Pride Tour: suonerà in 5 città in occasione della festa arcobaleno.