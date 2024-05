Perdoname è il titolo del mio nuovo singolo. Brano che sta a rappresentare il pentimento e quel mix di emozioni che si provano a seguito di un comportamento sbagliato all’interno di una relazione. Spesso noi uomini ci troviamo davanti alla probabilità di cadere in tentazione, una serata di libertà, qualche amico, del buon vino un locale affollato e l’improvvisa attrazione per una donna sconosciuta per concludere con il fascino del proibito beh ci siamo capiti vero?! L’uomo è cacciatore per natura e la donna la preda perfetta. In amore e in guerra zero regole, dunque anche solo l’idea di conquistare una donna appaga sempre l’ego maschile anche quando inevitabilmente genera conseguenze negative.



Con Perdoname, ho voluto raccontare un’esperienza, in cui mi sono ritrovato almeno una volta nel mio percorso e dove ho compreso quanto sia doloroso che la donna tradita non voglia più avere alcun contatto e di come questo svuota il cuore. Sembra una frase fatta ma "un albergo, seppure a 5 stelle non ti farà mai sentire al sicuro come casa tua…e cento notti di eros e passione non varranno mai come una sola notte trascorsa a dormire con te; so che quello che ho fatto non può passare inosservato, non ti chiedo di riuscirci, ma almeno provaci: perdonami” quante volte è capitato di dire questa frase chiedendo il perdono della donna amata.



Il testo del brano è scritto interamente da me su ispirazione di un’esperienza vissuta, il videoclip è frutto dell’esperienza professionale in arti visive di Sukhdeep Nahar mentre la direzione artistica è stata curata dal produttore Siciliano Stefy Que Pasa e dal produttore multiplatino torinese Paki, mentre il Mix&Master dal Multiplatino Icaro Tealdi che ha curato ogni dettaglio del sound finale, Perdoname è disponibile dal 24 Maggio. Sono Nicholas Battaiola, in arte Batta, un ragazzo di provincia con un grande sogno: quello di raccontare ogni sfumatura dell’amore dimostrando che, quando ti segni un cammino, con tanto sacrificio, impegno, studio puoi realizzare il tuo sogno.