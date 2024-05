AC/DC, in concerto a Reggio Emilia il 25 maggio. La possibile scaletta

Dopo le due date alla Veltins Arena di Gelsenkirchen in Germania, la band rock australiana è pronta ad approdare in Italia sul palco RCF Arena il 25 maggio. Nell'evento grande spazio alle loro canzoni più iconiche

Sono passati 8 anni dal loro ultimo tour, ma finalmente una delle band di maggior successo della storia del rock è tornata a infiammare il palco. Gli AC/DC il 17 maggio hanno tenuto la prima data europea del Power Up European Tour in Germania alla Veltins Arena di Gelsenkirchen davanti a oltre 62 mila persone. Dopo la replica del 21 maggio sullo stesso palco, ora l’attenzione è tutta concentrata sulla prossima data, l’unica in Italia. Sabato 25 maggio il gruppo australiano porterà tutta la propria energia alla RCF Arena di Reggio Emilia. Ecco la possibile scaletta, alcune foto e video dei concerti che si sono appena tenuti in Germania.

La scaletta

Il Power Up European Tour è tratto dal loro ultimo album Power Up, uscito nel 2020, ma in realtà la maggior parte dei brani che hanno suonato in queste date sono tratti da tutto il loro vasto repertorio. Solo due, Demon fire e Shot in the dark, provengono dal disco di 4 anni fa. Ecco la possibile scaletta completa:

If You Want Blood (You've Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

You Shook Me All Night Long

Rock ‘n’ Roll Train

Shoot to Thrill

Sin City

Givin the Dog a Bone

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Dog Eat Dog

High Voltage

Hell Ain’t a Bad Place to Be

Riff Raff

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)