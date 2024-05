Disponibile da oggi, lunedì 20 maggio, su Youtube il videoclip di "Haters telematici", nuovo singolo della band lucana che vede alla produzione musicale il giovanissimo Rsø e come collaborazione speciale il rapper di Salerno, Morfuco. Si tratta di un visual/lyric in cui i fumetti di entrambi gli artisti si alternano in diverse ambientazioni. I Krikka reggae, dunque, tornano a distanza di circa un anno e mezzo dall'ultima uscita discografica – nello specifico, dall'album "Finché la musica suona" – con il primo di una serie di brani che vedranno la luce da qui ai prossimi mesi.



Pubblicato per l'etichetta Kido Music, il brano, una vera e propria mina sonora, fa da schiaffo musicale a tutti gli "odiatori di professione" che impazzano sul web: anche qui sonorità dance hall e linguaggi dell'hip-hop si mescolano sapientemente all'evoluzioni stilistiche della musica reggae e urban, come i Krikka, d'altronde, sono abituati a fare da ormai vent'anni.



"La canzone – spiega il frontman Manuel Tataranno – vuole scuotere musicalmente le coscienze rispetto alla problematica degli haters, che spendono il tempo della loro vita a criticare ed offendere gli altri. Siamo felici di aver condiviso questo brano con Morfuco che ha saputo interpretare a pieno il messaggio e lo spirito dello stesso".