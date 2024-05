Cristiano Cosa racconta le suggestioni dell'esistenza in La Vita Cos'è

Dopo un'entusiasmante esibizione sul palco dell'Uno Maggio Taranto, Cristiano Cosa torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con La Vita Cos'è, il nuovo trascinante singolo dal sapore estivo fuori già da ora per LuckyHorn Entertainment e distribuito da DIGA RECORDS. Il brano è un vero e proprio viaggio nelle suggestioni dell’estate da gustare a morsi del cantautore pugliese. Cristiano Cosa confeziona nostalgie estive per spedirle al ritorno come souvenir, regalando una saudade dal sapore di riviera che si tinge di colori vivaci e di sonorità vibranti. La samba batucada di La Vita Cos’è, arricchita dalle chitarre slide di Roberto Angelini e dai fiati che incorniciano il finale, genera un sound fresco e attuale, dando vita a un tropicalismo dal gusto italico.



“La Vita Cos’è è una carezza alle domande esistenziali che spesso impegnano la mia mente. A volte provo a rispondere, a volte le lascio defluire dolcemente. Forse nessuno sa effettivamente cosa sia la vita. Nel dubbio, canto la sua irresolutezza. Suonare per la prima volta La Vita Cos’è sul palco più importante della mia città amplifica il significato della canzone: la vita, d’altronde, è un gran concerto", racconta Cristiano. Il brano rappresenta un ulteriore passo significativo nel percorso musicale e nell'evoluzione artistica di Cristiano Cosa e arriva a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del singolo L'Ultima Sera, uscito lo scorso ottobre, che ha accompagnato come colonna sonora il docufilm New York Solo Andata di Davide Ippolito.