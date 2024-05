Wonderfront 2024, a San Diego il Festival a due passi dall'oceano

Si è conclusa una nuova edizione di Wonderfront, tre giorni di musica a San Diego, direttamente sull’oceano. Tra i protagonisti dei concerti che hanno reso ancora più incredibile la manifestazione, Kaytranada, Weezer, Beck, The Roots, Dominic Fike, Paris Texas, Carly Rae Jepsen, T-Pain, Milky Chance, Marcus King, Dayglow, Natasha Bedingfield e Bakar. Tanti gli artisti emergenti, per un totale di 80 cantautori su sette palchi diversi

Tre giorni, otto palchi, un’infinità di artisti, tutti insieme, con uno sfondo d’eccezione: l’oceano Pacifico. Si è da poco conclusa una nuova edizione di Wonderfront, festival che dal 2019 anima la costa californiana, unendo artisti già affermati ad interpreti più giovani, in una combinazione molto amata, e non solo in So Cal.

Sette palchi, 80 artisti

Iniziato nel 2019 ma fermo per due anni a causa della pandemia, Wonderfront è tornato nel novembre 2022, ma l’anno successivo si è nuovamente fermato per ripartire nel maggio 2024. “Questo ci ha permesso di avere almeno tre ore in più di sole, ogni giorno” afferma Paul Thornton, CEO di Waterfront. Un’edizione, quella del 2024, caratterizzata da tre distinti generi musicali: il venerdì è stato dedicato all’edm, al pop e all’hip hop, per poi passare al rock di sabato, mentre di domenica spazio (anche) al country. Tanta musica, diversa, e tutta insieme.

Le particolarità di Wonderfront

Una delle tante particolarità di questo festival? Si può accedere all’area, che si sviluppa su sette palchi, vedere un concerto, per poi andare a pranzo anche in centro a San Diego, e quindi allontanandosi da Wondefront. Per poi magari tornarvi più tardi, per un altro show. Massima libertà, ma pur sempre con uno scenario meraviglioso: l’oceano Pacifico. Tutto facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici.