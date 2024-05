Rue Diego racconta la vera realtà nel singolo Megl Si Te Ne Vai

Si intitola Megl Si Te Ne Vai (prodotto da Davide Zazzaro per Italia Concerti, in licenza Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Rue Diego, uno dei più giovani talenti partenopei, del complesso delle Vele di Scampia, origine che gli vale il soprannome di “Principino delle Vele”, che grazie alla sua musica sta attirando l’attenzione del pubblico e dei più grandi artisti della scena urban italiana. Megl Si Te Ne Vai” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.



Attraverso barre provocatorie e dirette, in Megl Si Te Ne Vai Rue Diego mette a nudo un’altra faccia della strada, accompagnato dalla produzione di Ceru167, le cui basi si rivelano per l’artista il tappeto musicale perfetto su cui rappare, grazie ad atmosfere ipnotiche e oscure. Con queste parole Rue Diego descrive il suo nuovo brano:

"Megl si te ne vai è uno dei singoli in cui ho tirato fuori la vera 167, la vera realtà. Sono figlio del mio quartiere, figlio di ogni pezzo di storia, noi possiamo raccontarla. Il pezzo è nato in studio con mio fratello Ceru, è quasi un anno che io e lui lavoriamo insieme per creare più brani possibili. E' la traccia più appropriata per un nuovo inizio e spero che trasmetta a chi l’ascolterà ciò che ha trasmesso a me e al mio team quando l’abbiamo ascoltata. Mi auguro che scateni nel pubblico la fame di vincere, il desiderio di combattere le paure a viso scoperto, la voglia di mettersi in gioco veramente. Siamo qui per dimostrare a tutti che, anche per chi è nato nei peggiori quartieri, un briciolo di speranza c’è sempre".