Artina, il dolore diventa un buon amico in Lontano da Qui: il video

Sono Artina e ho scelto questo nome d’arte perché amo il mio nome e desideravo qualcosa che si avvicinasse il più possibile a Martina. L’arte è sempre stata nel mio sangue sin da piccola quindi credo di aver scelto un nome adatto e veritiero. Il canto ha sempre accompagnato le mie giornate e ha sempre suscitato in me tante emozioni, sono sempre stata una bambina sognatrice. Da sempre ho la necessità di esprimermi con la musica e di raccontare la mia storia e quello che vivo.



Dopo tanta determinazione Lontano da Qui è il mio primo viaggio. Volevo che in questo mio primo pezzo si sentisse tutta la sensibilità che mi contraddistingue e così è stato. È uscito un pezzo di cuore che spero possa arrivare a tanti altri cuori. È un viaggio in cui si sente tanta sofferenza. Ho sempre pensato che il dolore si debba affrontare e attraversare, ed è proprio per questo che in un particolare periodo della mia vita ho deciso di trasformarlo, di prenderlo per mano come un “buon amico” e far sì che da questo caos potesse uscire qualcosa di speciale. Lontano da qui è una rinascita. È la forza di andare oltre anche quando tutto è così difficile. Ho sentito il disordine, ma anche la forza di “lasciare paure e ricordi lontano da me” proprio come ho scritto nel mio testo. Voglio che arrivi un messaggio di rinascita, di speranza.

Spero che arrivi la mia grinta di riuscire ad andare avanti, di lasciarsi tutto alle spalle e poter proseguire per la propria strada nonostante i segni che “rimangono sotto la pelle".



La produzione del brano è stata fatta a Milano con tanto di video girato in studio e nella location dello shooting fotografico. Ringrazio di cuore il mio produttore

Kikko Palmosi che fin da subito ha creduto in me e ha reso possibile tutto questo.

Non finirò mai di sentirmi grata. Voglio ringraziare anche chi mi ha accompagnata in questo viaggio e mi ha davvero sostenuta facendomi sognare ogni giorno di più!