La possibile scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari a Firenze

Dopo il debutto di giovedì 2 maggio, venerdì 3 e sabato 4 i Pinguini Tattici Nucleari sono attesi al Nelson Mandela Forum di Firenze. Gli appuntamenti, tutti e tre sold-out, sono parte del tour che si concluderà il 29 maggio. Ma, a Firenze, il gruppo tornerà presto: il 25 luglio sarà di nuovo all'arena, per cantare col pubblico i suoi più grandi successi.

I PINGUINI TATTICI NUCLEARI A FIRENZE

Le date che i Pinguini Tattici Nucleari hanno mandato sold-out, per la verità, sono ben più di tre. Trentatrè, per la precisione. Un traguardo sorprendente, ma non inaspettato, per chi il gruppo lo segue da un po'. Del resto i Pinguini Tattici Nucleari nascono come band live. C'è chi viene dal metal, chi dall’elettronica, chi dal folk. Insieme si son trovati, e si ritrovano ogni sera sul palco, pronti a far ballare ed emozionare l'Italia. Con una priorità: è fare musica, divertire ed emozionare il pubblico. Nel loro tour Non perdiamoci mica di vista / Fake news indoor tour 2024, non si limitano a esibirsi: offrono una narrazione che va oltre le semplici canzoni. Per Riccardo Zanotti, assistere a una sequenza di brani senza contesto e senza spiegazioni è noioso e priva l'arte di significato. Ecco perché, sul palco, oltre alla musica, ha scelto di condividere le parole del poeta palestinese Mahmoud Darwish.