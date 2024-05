È morto Richard Tandy, tastierista della Electric Light Orchestra

L'artista, parte della Rock and Roll Hall of Fame, aveva 76 anni. A dare la notizia della sua morte, il compagno di band Jeff Lynne

È morto all’età di 76 anni Richard Tandy, tastierista della Electric Light Orchestra. Jeff Lynne, co-fondatore del gruppo, lo ha annunciato mercoledì 1 maggio su Instagram: "È con grande tristezza che condivido la notizia della scomparsa del mio collaboratore di lunga data e caro amico Richard Tandy". Lynne ha definito Tandy un "musicista e amico straordinario", e ha promesso di conservare per sempre i ricordi di una vita insieme.

La carriera di Richard Tandy

Nel 1970, Jeff Lynne, Roy Wood e Bev Bevan fondarono a Birmingham la Electric Light Orchestra. Richard Tandy si unì a loro nel 1971, ne divenne il tastierista ufficiale, e rimase accanto a Lynne (lui solo) fino allo scioglimento del gruppo nel 1986. Nel 2001 i due si ritrovarono insieme a Ringo Starr e George Harrison per il progetto Zoom, nel 2012 tornarono a suonare dal vivo i più grandi successi della band. E, nel 2014, riportarono in vita la ELO col nome di Jeff Lynne's Electric Light Orchestra, esibendosi dal vivo all'Hyde Park di Londra. Quando nel 2015 fu chiesto a Lynne il motivo per cui aveva scelto di coinvolgere Tandy nel progetto, lui rispose: "Richard è l'unica persona a restare con me in studio quando tutti gli altri se ne vanno. È un grande musicista, un grande pianista e mi piace davvero la sua compagnia”.