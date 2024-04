Svelata la line up completa della quindicesima edizione di ONE DAY MUSIC FESTIVAL, che si terrà mercoledì 1° maggio 2024 presso Afrobar “La Playa” Catania in Viale Presidente Kennedy 47. Un’unica e imperdibile data per uno dei maggiori eventi musicali di riferimento della Sicilia orientale e non solo. Una grande e straordinaria festa, che, come ogni anno, animerà il primo giorno d’estate siciliana, tra sole, mare e musica. Gli artisti annunciati sono Angemi, Artie5ive, Clara, Elmatadorc7, Kid Yugi, Nello Taver, Nerissima Serpe + Papa V, Rondodasosa, Samuele Brignoccolo, Silent Bob & Sick Budd, Sud Sound System, Tony Boy, TY1 eVillabanks che si esibiranno sul palco della SPRING ARENA, dedicata ai generi reggae, rap, trap e EDM, e Anfisa Letyago, Colyn, Dyen, Fatima Hajii, Musumeci & Phunkadelica, Trym e Webbha, che suoneranno nella SUNDANCE ARENA, nota per sonorità più house e techno.



ONE DAY MUSIC FESTIVAL, la cui identità musicale e culturale si è ormai rafforzata e definita nel tempo, ha registrato nell’ultima edizione più di 20.000 presenze, ospitando decine di artisti nazionali e internazionali, tra musicisti e dj. L’obiettivo è regalare al proprio pubblico un'edizione sempre migliore della precedente. È proprio nel pubblico che risiede la forza del Festival. Ciò che da sempre caratterizza l’evento è la capacità di mutare ed evolversi accompagnando nuove generazioni alle più recenti tendenze della musica italiana ed internazionale.