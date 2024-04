Francis Blvck racconta la dipendenza affettiva in Strega: il video

Ti sei mai sentito dipendente da qualcuno? Se sì capirai appieno il significato di “Strega”. Sono Francis Blvck e faccio musica da quando ero molto piccolo. Ho iniziato però solo di recente a pubblicare i miei brani che solitamente affrontano temi come la salute mentale, le difficoltà e molto difficilmente trattano d’amore, anzi è un tema che di solito tendo ad evitare e, anche se questa canzone può sembrare tale, in realtà parla più di rabbia. “Strega”, il mio ultimo singolo, è infatti un pezzo su una relazione basata sulla dipendenza affettiva che ho vissuto in prima persona: innamorato perso di questa ragazza, sarei stato disposto a fare qualsiasi cosa per chi invece non mi amava più, e mi sono così trovato in balia di lei come se fossi stato sotto ad un incantesimo, una maledizione impossibile da sciogliere.



Con questa traccia ho voluto quindi raccontare le mie cicatrici, il dolore romantico di un rapporto malsano e soprattutto distruttivo. Del tempo dilatato in cui la relazione è e allo stesso non è, dà, ma soprattutto toglie inesorabilmente senza che ce ne si renda conto. “Strega” è così uno sfogo di pura rabbia e passione, un connubio tra i sentimenti più opposti che l’essere umano può provare; l’amore malato nel vero senso della parola. Il pezzo è infatti nato in maniera spontanea, anni dopo la chiusura della relazione, mentre lavoravo e pensavo a lei. Ho scritto il ritornello nella mia vecchia ditta mentre collaudavo una stufa a pellet, qualche settimana dopo sono andato in studio dal mio produttore Roberto Visentin e l’abbiamo composta insieme e la traccia è venuta fuori da sé come tutte le canzoni migliori e io sono estremamente soddisfatto del risultato ottenuto.



A questo punto mancava solo un videoclip adeguato alla storia e con il mio videomaker di fiducia, Luca Piludu, abbiamo sviluppato l’idea. Abbiamo deciso di contattare una mia vecchia amica, Angelica Galliotto per interpretare il ruolo della protagonista e lei è stata perfetta sia nella realizzazione della copertina, che durante le riprese del video, nonostante il freddo delle scene girate a gennaio. Grazie inoltre al prezioso aiuto di Tommaso Ferraro, stilista e costumista del video, è stato facile contattare la compagnia di danza contemporanea KerKompagnia a cura di Silvia Sessi, e le ragazze sono state pazzesche, facendo naturalmente venire fuori il lato più animalesco della canzone.



“Strega” è il mio quarto singolo dopo i rispettivi “Non ci sei più”, “Cosa non va in me” e “Demoni” pubblicate tramite Sorry Mom! e Be NEXT Music.

Ad ogni canzone do un pezzetto di me in “pasto” al pubblico, non solo per me stesso, per sfogare la rabbia e i momenti no, ma anche e soprattutto per condividere le mie storie e provare ad aiutare qualcuno che ha vissuto situazioni simili alle mie o le sta vivendo in questo momento.