Wikileva, Levante in tour a Palermo racconta la città ai fan. VIDEO

Dal Teatro Politeama fino ai Quattro Canti, Claudia Lagona, in arte Levante, accompagna i fan alla scoperta delle strade e degli angoli più significativi di Palermo. Con un video pubblicato nelle storie di Instagram, la cantante, impegnata in un tour nei teatri d'Italia con il suo ultimo album “Opera Futura”, guida il suo pubblico tra le bellezze del capoluogo siciliano, dove si è esibita al Teatro Al Massimo in una doppia data, il 6 e il 7 aprile.

Levante a Palermo

L'itinerario che Levante ha scherzosamente soprannominato “Wikileva”, parte dal Teatro Politeama che “è stato disegnato dallo storico architetto palermitano Damiani Almeyda ”, specifica la cantante. Il piccolo tour prosegue in via Maqueda, “una delle vie più rumorose e chiassose di Palermo” sottolinea l'artista, che nel frattempo si sofferma a osservare il Teatro Massimo. “Via Maqueda – spiega Levante – è diventata una via estremamente turistica e qui potete trovare un sacco di negozietti, un sacco di posticini dove poter mangiare pane, panelle, patatine, crocché, arancine: perché qui a Palermo sono le arancine”. Il percorso palermitano si conclude infine ai Quattro Canti, la piazza ottagonale che si trova all'incrocio delle due principali vie della città, via Maqueda e il Cassaro (oggi via Vittorio Emanuele).