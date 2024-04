Pericolo Costante è il nuovo format promosso dal collettivo artistico Cambio Palco, organizzatore di eventi che da un anno porta avanti una rassegna di musica emergente d’autore all’Arci Bellezza di Milano. L’evento dedicato all’arte al femminile si svolgerà l’11 Aprile negli spazi multiformi di Est, Enosteria Sociale in Via Pietro Calvi 31, Milano e a partire dalle ore 20 racconterà attraverso la musica e le arti visive il percorso e le idee di donne che vogliono essere al volante del proprio progetto, artistico e di vita. Il format nasce a novembre 2023 durante la Milano Music Week, quando tre cantautrici (Francesca, Azzurra e Mafalda) decidono di proporre una line up interamente al femminile negli spazi dell’Hug, con l’idea di sensibilizzare l’industria musicale e il pubblico su quanto il mondo femminile sia spesso poco rappresentato in molti contesti performativi.



Pericolo Costante vuole quindi dare spazio alle artiste che portano avanti una qualsiasi idea o espressione creativa: dalla musica alle arti figurative, alla poesia, al teatro, senza il costante pericolo di diventare invisibili se non rispondono a determinati canoni o non rispettano la segnaletica. Un progetto che mette al centro l’incommensurabile creatività femminea e che si pone l’obiettivo di raccogliere quante più artiste possibili per iniziare un nuovo viaggio fatto di arte, solidarietà e supporto. Non c’è divisione, ci sono artiste in cerca di spazi e c’è la partecipazione attiva di amici, uomini, musicisti che accanto a loro capovolgono le macchine, i camion, l’asfalto e i segnali stradali: "Siamo entusiaste, in quanto cantautrici e parte di un collettivo artistico che già spinge affinchè si accendano i riflettori sulla musica emergente, di far espandere la nostra realtà alla creazione di ulteriori spazi di supporto e condivisione, al fine di tracciare finalmente una linea nell’arte al femminile e sperare di darle sempre più risonanza, costruendo al suo interno anche un polo di unione. Allacciate le cinture quindi e non perdetevi il viaggio!", commentano Mafalda e Belfiore, tra le fondatrici di Cambio Palco.