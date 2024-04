Dream Theater in concerto a Roma e Milano per il tour 2024

La band tornerà a esibirsi in Italia con due date il 25 e 26 ottobre. Prevendite a partire dal 9 aprile. Prezzi a partire da 65 euro

I Dream Theater tornano in Italia. La band, tra le più importanti della scena metal mondiale, si esibirà a Milano e a Roma in due date imperdibili, venerdì 25 ottobre al Forum di Assago e sabato 26 ottobre al Palazzetto dello Sport di Roma. I due concerti italiani rientrano nel tour europeo che ripropone il format “An Evening With”, con Mike Portnoy alla batteria, per celebrare i 40 anni di carriera.

Dove trovare i biglietti I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva sul portale Metalitalia.com a partire dalle 10 del mattino di martedì 9 aprile. Per poter partecipare alla prevendita non sarà necessario iscriversi al sito. La prevendita generale avverrà invece su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 10 del mattino del 12 aprile. I prezzi partono da 65 euro più diritti di prevendita. leggi anche James LaBrie compie 60 anni, le canzoni più famose dei Dream Theater

"È SOLO L'INIZIO" “Questo tour sarà davvero speciale per tutti noi! Ogni concerto sarà pieno di attese ed emozioni di ogni tipo – promette la band -. Non vediamo l’ora di salire nuovamente sul palco insieme per iniziare le celebrazioni dei nostri 40 anni con voi. Questo è solo l’inizio, avremo molte notizie interessanti che riguardano i Dream Theater da condividere nei prossimi mesi”.

PRESTO IL NUOVO ALBUM I Dream Theater hanno da poco lavorato in studio al loro sedicesimo album, il primo con Mike Portnoy dal 2009, quando la band pubblicò Black Clouds & Silver Linings.