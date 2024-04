Armonie e Suoni, un'opera rock dedicata ai Muse al Teatro No'hma

Si intitola “Muse/1984. Interferenze al Ministero della Verità” ed è un concerto dedicato a una delle band più importanti degli ultimi decenni e allo stesso tempo uno spettacolo teatrale su uno dei capisaldi della letteratura del Novecento, “1984” di George Orwell. In scena allo spazio di via Orcagna 2 mercoledì 10 e giovedì 11 aprile alle ore 21

Per il nuovo appuntamento della rassegna “Armonie e Suoni” 2023/2024 lo Spazio Teatro No’hma porta in scena un concerto dedicato a una delle band più importanti degli ultimi decenni - i britannici Muse, nati nel 1992 - e allo stesso tempo uno spettacolo teatrale su uno dei capisaldi della letteratura del Novecento, 1984 di George Orwell.

Marco Rampoldi, regista, e Paola Ornati, drammaturga, si sono ispirati alla passione che Matthew Bellamy, leader dei Muse, ha sempre manifestato per “1984” (e per il suo autore) arrivando a dedicare a questo romanzo l’album The Resistance.

È nato così “Muse/1984 Interferenze al Ministero della Verità in scena allo spazio di via Orcagna 2 mercoledì 10 e giovedì 11 aprile alle ore 21. “Abbiamo immaginato una trasposizione in cui il racconto del tentativo di ribellione del protagonista Winston Smith si intreccia senza soluzione di continuità con i brani dei Muse che discendono da questa visione distopica “– spiega Marco Rampoldi.

“Visione immaginata a fine anni ’40 – continua Paola Ornati - quando le ferite di Nazismo e Stalinismo erano particolarmente acute, ma che ha saputo prevedere in modo tragicamente profetico molte distorsioni del mondo contemporaneo”.

Una vera e propria rock opera

“Muse/1984. Interferenze al Ministero della Verità” è una vera e propria “rock opera” con “recitativi accompagnati” e arie.

Sul palco una band composta da giovani musicisti che si sono formati in alcune delle più prestigiose scuole italiane e straniere e hanno al loro attivo importanti partecipazioni a live, concorsi e progetti musicali di successo.

Arcangelo Deleo dà voce, recitando e cantando, al protagonista che tenta di opporsi al regime dittatoriale, e ci accompagna nelle riflessioni contenute in alcuni dei grandi successi dei Muse.

Gli altri musicisti interpretano gli agenti della Psicopolizia e i leader del Partito Interno, detentori del potere assoluto che controllano ogni aspetto della vita e dei pensieri dei cittadini attraverso telecamere poste in ogni abitazione.

La scenografia

La scenografia rafforza il racconto con una struttura molto incombente sul protagonista e con teleschermi che evocano il controllo orwelliano e allo stesso tempo consentono al pubblico di seguire le traduzioni di tutti i brani in scaletta.

“Questo spettacolo ci porta a conoscere o a riscoprire il romanzo di Orwell attraverso la forza della musica elettronica, pop e rock, offrendoci una nuova chiave di lettura e mandandoci un messaggio che diviene un grido forte di speranza e opposizione ai totalitarismi” – spiega Livia Pomodoro, Presidente dello Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro.

Le date di mercoledì 10 e giovedì 11 aprile saranno trasmesse in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a nohma@nohma.it.