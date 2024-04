Malpela, viversi tutte le forme dell'amore è Error 404: il video

Volevo che Error 404 fosse percepito come un brano cinematografico, in cui chiunque scelga di ascoltarlo si possa sedere accanto a me, con i popcorn, e visualizzare in qualche modo ciò di cui parlo, che poi è la somma di tutte le esperienze che ho vissuto, senza raccontarne nessuna in particolare ma che inevitabilmente le racconta tutte. Volevo tirar fuori, in qualche modo, la mia visione dei rapporti che è maturata col passare degli anni, crescendo come artista e come persona, con un connubio musicale dance anni ’80 che rende l’ascolto leggero e attento al tempo stesso.

Sono cresciuta guardando serie tv come Friends che cito proprio nella prima frase, non è un caso. Sono cresciuta con un esempio di amore da sit-com anni 2000. Ho vissuto esperienze che mi hanno portato ad andare più in fondo, e se ancora oggi cerco l’amore, ora sono finalmente cosciente che l’amore può assumere mille volti. Sono cresciuta, semplicemente.



Ho scritto un brano di getto, un inno a viversi e a godersi l’amore sotto qualsiasi forma, liberi da ogni etichetta. E poi, che duri il tempo di una notte, che sia in due, che sia in tre, in quattro, che sia per sempre, per me l’importante è che sia vero. E se è vero, non può di certo essere cancellato, non può uscire sullo schermo Error 404, una page not found, che dir si voglia. Mentre la scrivevo con Rebecca Palazzolo (che ne firma anche la produzione) mi sono immaginata proprio seduta su quel divano, con accanto tutte le persone che in qualche modo ho amato, fosse anche solo il tempo di uno sguardo questo poco importa, sperando che anche loro non mi reputino un Error.



Come nelle migliori storie d’autore, nel nostro piccolo, anche Error 404 nasconde degli aneddoti, due in particolare che valgono la pena essere raccontati. Il primo è che la canzone è stata scritta e prodotta in una delle giornate più piovose dell’inverno e in un tempo da record, in 6 ore, come se scriverla fosse un bisogno urgente (se si ascolta con attenzione si può sentire che abbiamo scelto di registrare la pioggia in presa diretta, come se volessimo in qualche modo fermare quel tempo che per noi è stato piena fonte d’ispirazione). Il secondo aneddoto ancora più curioso è che, nella foga d’inciderla, sia io che Reb non ci siamo accorte che nel ritornello non dicevo 404, ma 400. Ci abbiamo riso su e abbiamo deciso di tenerlo così com’era, perché comunque si tratta di un Error e in qualche modo aveva senso. Ma è molto divertente pensare che in una canzone intitolata Error 404, ci sia effettivamente un Error proprio nel ritornello.



Se qualcuno mi chiedesse qual è la mia frase preferita del brano risponderei senza battere ciglio “sono Barbie e anche Ken” perché con coraggio esplicito in qualche modo, attraverso una metafora, il fatto di aver fatto pace con la mia parte femminile e maschile, sentendomi finalmente libera di cantarle entrambe, senza paura di giudizio e andandone veramente fiera.



ERROR 404 di Malpela

Produzione musicale: rebtheprod

Autori: Gloria Mazzilli (Malpela) e Rebecca Palazzolo (rebtheprod)

Videoclip:

Regia: Michela Piccardi

Direttore della fotografia: Giordano Marani

Operatore di macchina: Giacomo Siciliani

Scenografia: Roberta Infante, Rebecca Cristiano, Valentina Meo

Costumi: Roberta Infante, Rebecca Cristiano, Valentina Meo

Trucco: Valentina Meo

Montaggio: Michela Piccardi

Con: Gloria Mazzilli (Malpela), Marta Pistilli, Gianluca Rasulo, Sammy Bros, Aurora Ghezzo, Giorgia Piccinonno, Gabriele Fina, Giorgia Remediani, Cristina Catini, Margherita Santoni, Mattia Puce, Micole Fabiani, Fulvio Artemi.

E con la partecipazione di: Loli Parioli, Santa Rosalia, Giova, Kawakami

Si ringrazia MALO GLITTER BAR per la location.