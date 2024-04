Kula Shaker, due concerti in Italia: 13 maggio a Milano e 14 a Roma

I Kula Shaker tornano in Italia con la formazione originaria del 1998 per presentare “Natural Magick”, loro settimo album in studio, pubblicato il 2 febbraio 2024. Due speciali appuntamenti vedranno la band esibirsi il 13 maggio sul palco dell’Alcatraz di Milano e il 14 maggio all’Orion Club di Roma.

Natural Magick rappresenta un nuovo capitolo per i Kula Shaker, un disco che si pone come obiettivo quello di restituire al proprio pubblico uno spirito vitale ed energetico del tutto unico. Un vero e proprio incantesimo che la band lancia ai suoi ascoltatori attraverso 13 tracce cariche di ritmi psichedelici, a tratti pop, che racchiudono lo spirito vitale della storica band britannica.

“Questo capitolo nella vita della band è fortemente guidato dall’energia che si crea ai nostri concerti e dalla connessione che si instaura con il pubblico” spiega Crispian Mills. “è molto simile al modo in cui abbiamo registrato K, quando avevamo solo mezz’ora di tempo per stupire la gente e registravamo gran parte dell’album in tour tra uno show e un altro”.

Il tour italiano sarà un’occasione unica per poter rivivere quelle atmosfere primordiali che hanno dato il via al mondo musicale dei Kula Shaker: sul palco saliranno Crispian Mills alla chitarra e voce, Jay Darlington all’organo Hammond e alle tastiere, Alonza Bevan al basso e Paul Winter-Hart alla batteria.