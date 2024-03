La possibile scaletta del concerto dei Depeche Mode a Milano

La scaletta

La scaletta del concerto dei Depeche Mode al Forum d'Assago di Milano non è stata ufficializzata. Tuttavia, è probabile che il gruppo replichi la setlist dello show di Torino e delle precedenti tappe europee:

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It's No Good

Policy of Truth

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Before We Drown

Strangelove

Somebody

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I'm Used To

Behind the Wheel

Black Celebration

Stripped

Enjoy the Silence

Waiting for the Nigh

Just Can't Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus