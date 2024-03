Club Dogo in concerto a Milano, la possibile scaletta

Dieci sold-out consecutivi: questa la misura del successo che la reunion dei Club Dogo ha avuto. A cominciare da domenica 10 marzo e per dieci sere, il gruppo si esibirà al Mediolanum Forum di Assago a Milano davanti a una folla di nostalgici e nuovi fan.

Il ritorno dei Club Dogo

In un susseguirsi di street anthem senza tempo e instant classic tratti dal loro ultimo album Club Dogo, uscito lo scorso gennaio e già Disco di platino, Gué, Jake La Furia e Don Joe hanno regalato ai loro fan, presenti alle prime date, un turbinio di emozioni. Hanno cantano con diversi ospiti (tra cui J-Ax, che sarà presente tutte e dieci le sere), hanno rispolverato vecchi successi e regalato nuove hit. In una road map musicale che, il 28 giugno, li condurrà dritti allo Stadio San Siro. E poi nei principali festival italiani: il 6 luglio al Collisioni di Alba (Cuneo), il 19 luglio al Rock In Roma, il 17 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari) e il 31 agosto al San B. Sound di San Benedetto del Tronto. Perché J-Ax ha scelto di essere un loro ospite fisso? Perché per anni, in un momento storico in cui il loro rap era osteggiato e deriso, loro hanno seminato. Hanno fatto ciò che nessuno aveva mai fatto prima, hanno creato da soli un nuovo genere. E questo ritorno, decisamente trionfale, era l'unico modo per celebrarli.