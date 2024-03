Little Albert canta See my love coming home: il video

Attesa e dolore nella speranza di un ritorno. Il testo, scritto da me e da Sara Bianchin, parla di questo, quell’attesa nell'amore, quasi priva di logica, quando ci si aspetta ancora nonostante le strade si siano irrimediabilmente separate. Un testo che racchiude una delle molte sfumature del blues, qui in chiave più rock. See My Love Coming Home è il brano dell'album che meglio cattura e descrive i luoghi che

fanno da teatro a The Road Not Taken. Le sonorità country western del brano vogliono dare l'idea a chi ascolta di trovarsi nel mezzo di un viaggio negli Stati Uniti, con un cielo infinito e chilometri di strada attraverso il deserto. Il contesto delle riprese è proprio quello dei deserti di Sonora e Mojave, tipicamente associati al Far West americano, seguendo la I-10 da Austin, TX, fino a Los Angeles, CA.



Il video, il cui montaggio e riprese in studio sono a cura di Alice Lorenzon, si può definire in buona parte autoprodotto e contiene riprese nella maggior parte dei casi fatte da me dal finestrino, viaggiando e percorrendo migliaia di chilometri, durante l’ultimo tour con l’altro mio progetto Messa negli Stati Uniti tra Ottobre e Novembre del 2023. Negli stessi luoghi sono state scattate anche le foto per la copertina del disco ed il materiale promozionale. L’idea del video è quella di rappresentare una parte di questo viaggio senza fine che, in un certo senso, è anche una ricerca di casa. In linea con le sonorità del brano, le immagini hanno questo effetto analogico e accennano all’estetica dei film Western. Sulla stessa linea di quanto accade nel testo della canzone, la storia nel video non si conclude, ed è in qualche modo una storia dal finale non scritto, che potenzialmente potrebbe ripartire da capo e ripetersi all’infinito. L’elemento che esprime nel video il passare del tempo è la conseguenza

temporale delle riprese, dal mattino alla sera. Una sorta di mito di Sisifo adattato alle

dinamiche del blues. La regista del video è Alice Lorenzon.