Chiamamifaro porta in concerto illusioni e disillusioni dei ventenni

E' un titolo ma non uno stato dell'anima. O dell'animo. Chiamamifaro ha portato ieri sera sul palco il suo fresco album Default accompagnato da tutta la sua storia artistica. Un'ora e mezzo di concerto in un Apollo sold out, riempito da un pubblico eterogeo e partecipe, che ha cantato i testi dell'artista, che ha giocato con lei, che si è commosso. Angelica Gori in arte Chiamamifaro si conferma una delle interpreti più ribelli, culturalmente parlando, dei ventenni di oggi e capace di declinare sogni, incertezze, rimpianti e leggerezza della sua generazione. Ospiti sul palco e tra il pubblico, tra gli altri Asteria e Federico Dragogna, ad applaudirla nella prima data di un trittico che la porterà stasera, 14 marzo, al Locomotiv di Bologna e poi, il 21, sempre di questo mese, all'Alcazar di Roma.

Non solo parole ma anche tanta musica, note come filigrana per l'incipit con Ma Ma Ma, brano struggente che inizia con i versi "ogni tanto, lo sai, suono a quel campanello, c'è ancora il tuo nome scritto col pennarello, ma Dio, casa tua è già vuota da un pò". Chiamamifaro si libera subito delle ansie dell'attesa e si porta sul fronte di un palco che per la sua energia e quella della band è piccolo, sono artisti da prateria. Dopo Paradossi arriva quel brano iconico, quasi mistico, che è Santa Subito e sul palco viene raggiunta da Asteria dando vita a un duetto che entusiasma il pubblico. Vuole il contatto col pubblico, lo coinvolge, chiede di esprimere dei desideri e alla fine proprio cerca il contatto fisico. Il live ha un ritmo serrato, come deve essere in un club, e la scaletta è un viaggio (anche) per genitori: Chiamamifaro con brani quali Via Sul Serio, VHS e Diventare Grandi apre una finestra sul suo mondo e quello dei suoi coetanei, ora tocca ai grandi osservare non da dietro i vetri. Il finale ha una sorpresa che si intitola Tutti contro Tutti e poi arrivano i saluti sulle note di Parlo di te, Metaverso e Sottacqua..."la festa è già alla fine, vuoi venire con me?"...e molti hanno accolto l'invito perché il viaggio con Chiamamifaro continua oltre la musica e il tempo.