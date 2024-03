Gli Omini conquistano Milano nel segno del brit rock. Ospiti i Tropea

Sabato 9 marzo, tra una nuvola di fumo, gli Omini si sono fatti largo sul palco dell’Arci Bellezza di Milano per la prima data del Three Days of Peace, Love, Rock ’n’ roll. Julian Loggia, Zak Loggia e Mattia Fratucelli hanno regalato uno show di novanta minuti in cui il ritmo travolgente della loro musica è stato il fil rouge della serata.