Beatrice Rana, esce il nuovo album della stella del pianoforte. VIDEO

È dedicato a due sonate monumentali il nuovo lavoro di Beatrice Rana: la "Hammerklavier" di Beethoven e la "Marcia Funebre" di Chopin. Un album nato in pandemia che affronta pagine complesse dei due compositori che “tecnicamente non hanno molto in comune ma sperimentano entrambi”

È considerata una dei più brillanti pianisti della sua generazione e non solo. Certamente l’artista italiana giovane più influente nella cultura internazionale, ospite delle migliori sale da concerto del mondo come la Carnagie Hall di New York dove è tornata ad esibirsi qualche giorno fa dopo una tournée di due settimane negli Usa. E a maggio debutterà con i Berliner Philarmoniker. Beatrice Rana esce con un nuovo album per Warner Classics, un impaginato decisamente inatteso e molto irrituale rispetto alla prassi odierna delle star internazionali, che accosta due monumentali sonate: la Sonata N.29 Op.106 Hammerklavier di Beethoven e la Sonata N.2 Op.35 Marcia Funebre di Chopin.

Un album nato in pandemia

Un album, che arriva dopo quello dedicato a Clara Wieck Schumann, che ha le sue origini nella pandemia. "Con l'isolamento che aveva eliminato la pressione del palcoscenico, ho deciso che volevo conoscere meglio Beethoven, passare più tempo con lui – spiega Beatrice Rana - Dunque mi sono chiesta qual fosse la sonata più impegnativa che richiede molto tempo per essere studiata? La Hammerklavier, naturalmente! Di solito, con un'agenda fitta di impegni e tanti pezzi da imparare, non ho tutto questo tempo per sperimentare.”

E continua: "Ho trovato un legame profondo con questa musica, anche forse a causa del periodo in cui ho studiato la sonata: l'isolamento, l’esclusione dal resto del mondo. Il terzo movimento [l'esteso Adagio sostenuto] parla così tanto di solitudine e di andare in profondità in sé stessi, davvero uno specchio di ciò che stavo vivendo. Allo stesso tempo, il quarto movimento, con la sua grande fuga, mi mostrava che c'era anche una possibilità di uscita da questa condizione”.

"Rimane infatti un'opera molto positiva, nonostante riflettesse per me, in quel momento, molto di ciò che stava accadendo in quel periodo. Mi ha davvero aiutato a superare la pandemia, e il mio studio in quel periodo non aveva assolutamente nulla a che fare con l'ambizione di portarlo in scena. Era solo un esperimento personale. Ma alla fine dell'isolamento e dello studio della Hammerklavier. mi sono detto: "Beh, perché no?".