Beatrice Rana contro i pregiudizi sulla musica classica

I suoi occhi vispi ed espressivi sorridono quando, prima dell’intervista, parla dei suoi concerti londinesi appena conclusi. Ora la aspetta una serie di esibizioni negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e poi a luglio la settima edizione del festival “Classiche forme”, da lei fondato e diretto a Lecce. Anche parlando di questa sua creatura affiorano emozione e trasporto.

Un pubblico giovane da raggiungere e coinvolgere, un repertorio da ampliare e aggiornare, una serie di pregiudizi da spazzare via. Sono alcune delle sfide della musica classica nei nostri tempi, secondo Beatrice Rana, pianista di gran fama internazionale regolarmente in tour sui palcoscenici che contano.

Beatrice, sei una musicista affermata a livello internazionale, però mi pare che tu tenga molto al legame con la tua terra, cioè Lecce.

Sono legatissima a Lecce, al Salento, ma poi in generale alla mia nazione, l’Italia. Il mio mestiere mi porta molto spesso all’estero e sono convinta che l’Italia abbia una bellezza e una forza difficili da trovare altrove. Mi piace pensare di poter restituire in qualche modo ciò che questo posto mi ha dato quando ero piccola, perché ho vissuto in Italia fino a quando ho avuto diciotto anni. Incontrare artisti di fama internazionale, conoscere musica che non ho mai ascoltato e portare tutto questo per una settimana a Lecce è per me un atto di restituzione dovuto.



L’ estate è anche la stagione dei festival. Cos’ha di speciale ‘Classiche forme’?

Ci sono artisti incredibili come il flautista Emmanuel Pahud, la soprano Rosa Feola, i violoncellisti Mario Brunello e Giovanni Sollima e poi tantissimi altri con un repertorio che spazia dal conosciutissimo Ottetto di Mendelssohn al rarissimo quartetto di Ligeti. In più, essendo io in primis giovane ho voluto giovani musicisti come il Marmen Quartet, che è uno dei quartetti più rampanti, ma anche giovanissimi delle accademie migliori d’Italia, come Santa Cecilia, Fiesole, Avos. Sul palcoscenico non ci sarà differenza di generazione.

La musica classica ha bisogno di contemporaneità?

Assolutamente, ma soprattutto ha bisogno di vita. La musica classica non parla di cose antiche, ma di emozioni, sentimenti e accadimenti di cui facciamo esperienza tutti i giorni. Metterla in un contesto diverso dai velluti rossi dei teatri è anche un esperimento per rendere tutti partecipi di questa esperienza.