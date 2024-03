San Valentino con il Doc, Villabanks dà il via a un nuovo capitolo

Il 27 febbraio il rapper simbolo della Gen Z (ma non solo) ha continuato a celebrare San Valentino a modo suoio, con il Doc. Insieme a lui Ernia, Emis Killa, Niky Savage, Bello FiGo, Paky e Il Pagante, alcuni dei tanti amici che hanno condiviso degli istanti sul palco con lui che, per la prima volta, ha portato live il nuovo album omonimo uscito il 27 ottobre 2023. Il nostro racconto dello show "San Valentino con il Doc"

Il Doc è pronto e nulla è lasciato al caso. Villabanks torna dal vivo con un nuovo singolo, un nuovo album e un nuovo live, forte ed efficace, che aggiunge un ulteriore tassello al suo percorso di artista. Dopo i live degli scorsi anni e la pubblicazione dell’album omonimo, Vieri continua a festeggiare San Valentino con uno show studiato in ogni minimo dettaglio. E in questa occasione, celebrata all’Alcatraz il 27 febbraio, l’artista si è fatto accompagnare da tanti artisti, che hanno reso questo concerto sicuramente indimenticabile.

Ernia, Emis Killa e Niky Savage

Prima di iniziare a cantare, Il Doc entra sul palco che, per alcuni minuti, è una sala operatoria, con tanto di mascherina e operazione. Subito dopo, il via alla musica. E agli ospiti. Si parte proprio con il nuovo singolo, Il Doc 4, uscito il 14 febbraio e tre ospiti a sorpresa: Ernia, Emis Killa e Niky Savage, tra stupore ed entusiasmo del giovanissimo pubblico. Sì, sono molto giovani i presenti all’Alcatraz, ma molto concentrati su quello che accade sul palco, e soprattutto a cantare i pezzi di Villabanks (tutti cantano in coro e non perdono neanche un istante). Poi con il brano Barbie arriva anche Bello FiGo, generando urla di gioia e felicità. “In questo live ho voluto portare con me amici e artisti di talento” dice Villabanks nel corso del concerto, in cui ricorda anche Shiva al termine del brano Caramelo, prima di lanciare tra la folla la maglietta con la scritta Free Shiva.

Un concerto "condiviso"

L’aspetto importante da sottolineare di questo concerto è che non ha tempi vuoti: Villabanks non si ferma mai, e porta dal vivo nuovi e vecchi brani, per quasi due ore di live. Non c’è playback, non c’è inganno: c’è solo lui, con la sua musica e i suoi amici. Possiamo dire che questo show è condiviso, con amici sul palco e sotto il palco, perché chi è qui per il live è comunque parte della grande famiglia di Villabanks. È un’unica voce quella che si sente, anche nei momenti in cui Vieri canta a cappella e il pubblico lo segue, senza perdere neanche una parola.

Il finale con "Spingere"

Irriverente al punto giusto e molto focused, l’artista di Tête duetta anche con Medy e Paky, mentre la chiusa è affidata a Spingere, brano de Il Pagante che vede proprio Villabanks come feat.

Villabanks ancora una volta, e sempre dal vivo, conferma che ha tutte le carte in regola per continuare ad essere un artista riferimento della sua generazione, ma di potersi rivolgere anche ai più grandi, con un linguaggio semplice, diretto ed efficace. E con quel pizzico di irriverenza mai eccessivo.