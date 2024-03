Con "Esplodere", il mio nuovo singolo, mi sono immerso in un viaggio emotivo e artistico che mi ha condotto ad esplorare le profondità della liberazione personale e dell'autenticità. Questo brano rappresenta un punto di svolta nel mio percorso musicale, è un'opera che incarna la mia essenza più pura e la mia visione artistica. La scelta di questo titolo non è casuale; simboleggia il momento esatto in cui decidiamo di liberarci dalle costrizioni, di rompere gli schemi e di vivere pienamente la nostra verità.



La genesi di "Esplodere" nasce da una riflessione profonda sul significato di libertà e autenticità in un mondo che spesso ci spinge verso la conformità. Ho voluto creare un brano che fosse un inno alla forza interiore, un messaggio di incoraggiamento a rompere le catene dell'omologazione per riscoprire e affermare la propria individualità. Musicalmente, il singolo si distingue per un sound elettro-indie che fonde elementi moderni e influenze retrò, creando un'atmosfera unica e immediatamente riconoscibile come mia. Ci tengo a ringraziare i due incredibili producer che hanno svolto un lavoro eccellente sulla traccia, Massimiliano Giorgetti e Tia Snow.

Il videoclip che accompagna "Esplodere", e per cui vi ringrazio per questa anteprima, è stato diretto da Andrea Artioli ed è impreziosito dalla presenza della modella Jasmine Costa. È una rappresentazione visiva della trasformazione interiore descritta nel brano. Girato nella storica città di Ferrara, narra la storia di un percorso di liberazione, attraverso simbologie e metafore visive che riflettono il processo di rottura e rinascita. La presenza di Jasmine Costa non è solo un elemento estetico; rappresenta il legame tra bellezza, fragilità e forza, temi centrali dell'opera. La sua interpretazione aggiunge profondità al messaggio del brano, evidenziando il contrasto tra la vulnerabilità umana e la potenza della liberazione.

Attraverso "Esplodere", invito gli ascoltatori a intraprendere un viaggio di auto-scoperta, a sfidare le proprie paure e ad abbracciare la propria unicità. Questo brano per me è un manifesto, un manifesto per tutti coloro che cercano di trovare la propria voce in un mondo che spesso cerca di soffocarla. Spero davvero che possa ispirare chi lo ascolta a vivere senza rimpianti, seguendo il proprio cuore e i propri sogni.

Il processo creativo dietro "Esplodere" è stato un'esperienza liberatoria, un'opportunità per esprimere senza filtri la mia visione artistica. Condividere questo pezzo con il pubblico rappresenta un momento di grande emozione e vulnerabilità, ma anche di grande orgoglio. Credo fermamente che la musica abbia il potere di connettere le persone, di ispirare cambiamenti e di evocare emozioni profonde. "Esplodere" è il mio contributo a questa visione, un invito a rompere gli schemi e a vivere con autenticità.