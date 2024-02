AlchemicA, le barricate sentimentali sono i Lividi nel Cuore: il video

Il nostro percorso, trova le sue radici nel lontano 2004, quando, in uno scantinato, la magia della musica ci ha stregato, segnando un percorso fatto di passione che ancora oggi ci unisce. Il comune intento di tre giovani ragazzi di creare una musica che con le parole raggiungesse l’anima delle persone, ha messo il seme che ha generato gli AlchemicA. La famiglia da allora si è allargata e oggi siamo in sei appassionati componenti. Per noi, non c’è modo migliore di festeggiare i vent'anni di “carriera” con nuova musica originale e con lo stesso entusiasmo di allora abbiamo dato vita a questo nuovo lavoro.



Lividi nel cuore è il primo singolo del nostro nuovo album, il quarto lavoro in studio. Il brano rappresenta un ponte tra il precedente disco, Se il sole muore, e il nuovo in uscita a fine anno, intitolato Lividi. Abbiamo scritto il precedente album in “cattività” durante la pandemia, lavorando a distanza. Per questa nostra nuova pagina musicale siamo partiti quindi proprio dalla necessità di far sentire di più le atmosfere che produciamo nei concerti dal vivo con l'intenzione di trasmettere la stessa passione che si percepisce nei live.



La canzone trae ispirazione da una storia importante del frontman della band, Gianpiero, una relazione finita dolorosamente a causa della difficoltà di comunicare in momenti difficili, chiudersi in sé stessi e creare una barricata con il mondo esterno. Entrambi i protagonisti della vicenda si rendono conto, con il senno di poi, di aver rotto qualcosa di magico, un cristallo prezioso andato in mille pezzi. Le schegge di questa esplosione hanno lasciato segni indelebili e rimettere a posto tutti i pezzi è impossibile. Dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti, facendo tesoro dell'esperienza passata e non lasciandoci distruggere da essa.



Quando abbiamo immaginato il nuovo lavoro, in sala prove abbiamo cercato da subito di mantenere la nostra identità, creando una trasformazione alchemica delle nostre emozioni in musica, senza filtri con l’obiettivo di toccare l’anima degli ascoltatori. Il titolo è emblematico: il cuore diventa la scatola nera del nostro viaggio, dove vengono registrate tutte le gioie, le vittorie e le sconfitte. La canzone racconta com'è diventato oggi il protagonista, dopo aver navigato attraverso tutte queste esperienze. Usando un simbolismo mi è sempre venuta in mente l’immagine di un tronco d’albero tagliato, con i suoi anelli che indicano il percorso della sua vita. Il video nasce proprio da questo spunto, attraverso le immagini e la musica, abbiamo voluto portare in un mondo fiabesco , tra fantasia e realtà, lo spettatore. Un viaggio attraverso il tempo dove la storia del passato si contamina con le immagini del presente, reali, dei musicisti. Lividi nel cuore è stato registrato presso East Land Recording Studio di Cormons ed è un brano dedicato a tutti coloro che hanno vissuto un'esperienza simile.