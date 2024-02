Cambio Palco, Cance e Magma sorprese della rassegna musicale Origimi

La sorpresa della serata arriva dalla Sicilia ma vive da tempo a Milano. Si chiama Florinda Venturella in arte Magma: al centro del suo progetto c'è il singolo Sto Bene a Casa che sarà poi il titolo dell'Ep in lavorazione. Padrona del palco, delicata nelle parole intensa nei pensieri, questa giovane artista ha stupito per come risce a occupare la scena. Un progetto maturo, il suo, se pensiamo che ha debuttato su tutte le piattaforme streaming solo nel 2020 col suo primo singolo Il resto non conta. La sua musica è mediterranea, è una alchimia di stili, che vanno dal cantautorato tradizionale al rock alternativo con una strizzata d'occhi a quel tanto vituperato dream pop che se ben dosato, e Magma sa dosarlo, diventa un valore aggiunto prezioso. Simone Matteuzzi, che proprio oggi ha rilasciato il singolo Affinché il mare, (terzo brano del debut album previsto ad aprile), ha portato a Origimi una ecletticità mai scontata, declinando, con la sua musica, le ansie di una generazione e le angosce per un pianeta che stiamo maltrattando. I suoi messaggi possegono una velata nota ironica che rende ancora più efficace il messaggio; col pezzo Ipersensibile è stato tra gli otto vincitori dell’edizione 2023 di Musicultura. Hanno chiuso la serata Le Tendenze, un duo composto dai fratelli Daniele e Francesco Saibene che hanno garantito alla serata la quota rock. Consapevoli della loro energia non hanno perso l'occasione di scendere dal palco e suonare a contatto col pubblico, creando un clima festoso e di condivisione fisica. Hanno ormai cinque anni di storia e nel loro curriculum ci sono brani di pura bellezza quali La vita di un clown e Arco della Pace co-prodotto da Daniele Silvestri. Hanno una sperienza live importante e dunque sanno come sedurre il pubblico. Sarebbe importante, per la salute fisica e mentale della musica, che Cambio Palco diventasse un format da esportazione: Met, Mafalda, Salba e Belfiore, che ne sono l'anima, lo meritano e, ci aggiungo, col sostego di Dice, possono realizzare un piccola rivoluzione artistica.

approfondimento Cance: "Viviamo l'amore fisico e imperfetto sognando quello Sublunare"