All'Eurovision Israele pensa di portare una canzone sul 7 ottobre

Alla 68ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma nella città svedese di Malmö dal 7 all’11 maggio, Israele pensa di portare il brano October Rain. La canzone rievoca il dramma degli attacchi sferrati da Hamas lo scorso 7 ottobre, dopo i quali ha avuto inizio il conflitto in Medioriente. Come riportato dai media israeliani il brano, che dovrebbe essere interpretato dalla cantante Eden Golan, è stato scritto da Avi Ohion e Keren Pels ed è principalmente in lingua inglese, ad eccezione di due versi in ebraico. Secondo quanto appreso da LaPresse, la canzone è stata proposta al reference group di Eurovision insieme a un'altra, e ora i selezionatori decideranno quale ammettere alla kermesse musicale.