Thomas Umbaca porta in tour il suo album d'esordio Umbaka

Il giovane pianista e compositore Thomas Umbaca presenta per la prima volta dal vivo Umbaka in un tour d’esordio che lo vedrà suonare sui palchi dei teatri più caratteristici e intimi d’Italia.Il tour, organizzato da Ponderosa Music &Art (con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”) è partito il 16 febbraio dal Teatro Miela, per poi proseguire il 2 marzo alla Casa del Jazz a Roma, il 14 marzo al Teatro Garybaldi a Settimo Torinese e il 17 luglio a Naturalmente Pianoforte a Camaldoli. Il calendario è in aggiornamento.



Pubblicato il 13 ottobre per Ponderosa Music Records, Umbaka è una giostra d’ombre e di luci in grado di trasformarsi in un rifugio accogliente per chiunque si immerga nel suo ascolto poiché racconta un’umanità che tutti conosciamo. Un disco che traccia i confini del suo viaggio musicale attraverso il pianoforte che fa da padrone, lasciando però spazio alla sperimentazione attraverso melodie sussurrate e l’utilizzo di percussioni: “Non faccio musica per un luogo, ma forse nemmeno per un preciso contesto sociale, musicale o di qualunque altro tipo. Provo a essere per tutti, di aprirmi”, ha dichiaratoThomas in un’intervista a Zero.eu. La sua musica si lega a una libertà compositiva che gli permette di evitare l’utilizzo di etichette, sciogliendo il legame anagrafico e individuale che si lega attorno alla sua figura, diffondendosi liberamente nello spazio e nel tempo, penetrando nell’animo di ognuno di noi,