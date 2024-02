Origimi porta sul palco Magma, Le Tendenze e Simone Matteuzzi

Il 22 febbraio torna Origimi, l’attesissima rassegna musicale nella storica location

della Palestra Visconti, all’interno dell’Arci Bellezza. Sul palco Simone Matteuzzi,

Magma e Le Tendenze. Ad aprire la serata gli opening act di Cance e di Lumen. L’evento è un format ideato da Cambio Palco, collettivo di giovani artisti (Met, Mafalda, Salba, Belfiore) che da più di un anno cura ogni aspetto dello spettacolo, facendo immergere il pubblico dentro realtà musicali varie, fresche e originali.



Origimi nasce dal desiderio di valorizzare il cantautorato italiano emergente e dalla

necessità di creare uno spazio reale e valido per fare musica dal vivo, che diventi

luogo di contaminazione e di scambio per artisti, professionisti dell’industria musicale e amanti dei concerti. L’appuntamento del 22 febbraio sul palco della Palestra Visconti vedrà alternarsi ben tre progetti musicali. Ad aprire le danze sarà Magma, artista siciliana dalle influenze indie e dream pop, tra le protagoniste di Genova per voi. La cantautrice si esibirà in formazione acustica accompagnata dal suo chitarrista e in occasione dell’evento presenterà il suo ultimo singolo Sto bene a Casa”, prodotto da Zibba. Sarà poi la volta de Le Tendenze, duo milanese composto dai fratelli Daniele e Francesco Saibene. Con due album all’attivo, tantissimi concerti in giro per l’Italia e un singolo appena uscito su Spotify, Palloncino d’Elio, Le Tendenze porteranno sul palco uno show energico e frizzante in stile funky pop. Il terzo artista a esibirsi sarà Simone Matteuzzi, il quale, in formula trio (batteria, basso, synth), presenterà con uno showcase esclusivo alcuni brani tratti dal suo disco d’esordio in uscita ad aprile con distribuzione Virgin Music Italia e con l'ausilio di Costello's Records, suo management. Il giovane e promettente cantautore milanese classe 2001, nel 2023 è risultato finalista di Musicultura e del concorso Jam The Future indetto da JazzMI.



L’evento è organizzato da Cambio Palco in collaborazione con Arci Bellezza.

Biglietti disponibili su Dice.