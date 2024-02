Fase, col suo Veleno si fugge dalle situazioni tossiche: il video

Veleno è il mio nuovo singolo. Il brano rappresenta la nostra continua lotta contro tutto ciò che limita le nostre emozioni. Dopo esserci auto somministrati la nostra dose di veleno, la canzone e quindi anche il video (che racconta in maniera diversa ma parallela lo stesso concetto di purificazione espresso nel brano) mostra come si possa uscire dalle situazioni tossiche. Lo fa prendendo tinte colorate: ci mostra le drag queen torinesi Cristy Mcbacon, Dany Tellmewhy e Fedina Penale che ballano esorcizzando le paure nate dalle nubi della quotidianità. Come tutte le mie canzoni, anche Veleno prende spunto da esperienze personali, da un vissuto che sento la necessità di condividere ma che non resta semplice sfogo: l’invito per tutti è quello di essere il nostro stesso antidoto contro il veleno, di riflettere su noi stessi ma anche su questioni sociali e morali importanti e attuali.



Il video sottolinea l’importanza di abbracciare il cambiamento invece di rimanere ancorati al passato. La clip è anche un tributo alla libertà espressa da mamma Torino, la mia città, qui rappresentata nei suoi luoghi più iconici. Musicalmente, le sonorità proposte sono una fusione tra mondi potenti anni ‘80 e ricerca sonora attuale. I riferimenti a quel decennio musicale sono “colpa” di mamma e papà: i loro ascolti mi hanno sempre influenzato e mi rivedo parecchio in quel mood e quel mondo, anche se non ho prettamente quelle sonorità.



Veleno è il capitolo più recente del mio nuovo percorso artistico. E' nato come naturale sviluppo di Fase39, progetto che vuole dare continuità al passato e sostanza al futuro. Questa ferma volontà di modificare il percorso artistico ha preso forma durante i mesi di lockdown del 2020, periodo in cui ho scritto gran parte delle canzoni che saranno pubblicate nell’album in uscita nei prossimi mesi. L’esigenza di combattere i propri mostri rimanendo soli con se stessi è stata la scintilla che ha dato vita a questo nuovo capitolo. E proprio da questa affermazione nasce il primo singolo Per come sei tu, seguito da Giuda e da Nena per arrivare a Veleno.



Regia: Stefano Scudo Scuderi. Operatore: Alessandro Bianco. Grafiche: Martina Cassine. Attori: Riccardo Gregg - Cristy Mcbacon

Federico Penotti – Fedina Penale

Stefano Giovando – Dany Tellmewhy

Valerio Urti - Fase

Si ringrazia il Comune di Torino