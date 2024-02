Russell Crowe, in vendita i biglietti per il concerto a Pompei

Dopo l’esibizione sul palco del Teatro Ariston, Russell Crowe and The Gentleman Barbers saranno in concerto in Italia

Martedì 9 luglio Russell Crowe sarà in concerto all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei per una delle poche date live previste in Italia nei prossimi mesi. I biglietti per lo show sono ora in vendita.

russell crowe, il divo di hollywood in concerto in italia A febbraio Russell Crowe è stato ospite della 74esima edizione del Festival di Sanremo mostrandosi al pubblico sotto una veste meno nota, ovvero quella di musicista. L’attore è salito sul palco del Teatro Ariston con la sua formazione Russell Crowe and The Gentleman Barbers esibendosi live. Ora, Russell Crowe ha annunciato la vendita dei biglietti per il concerto che lo vedrà protagonista prossimamente. Infatti, martedì 9 luglio l’artista sarà sul palco di una location suggestiva, ovvero l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei. approfondimento Russell Crowe si taglia la barba dopo cinque anni. FOTO

Stando a quanto pubblicato dalla pagina Instagram di Artist First, Russell Crowe (FOTO) sarà protagonista di altri tre appuntamenti in Italia: l’11 luglio in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, il 13 luglio a Palazzo Farnese a Piacenza e infine il 14 luglio ai Giardini Estensi di Varese. approfondimento Russell Crowe, dal Gladiatore al Festival: chi è l'ospite di stasera

L’attore neozelandese è tra i grandi protagonisti del cinema mondiale. In oltre trent’anni di carriera, Russell Crowe ha emozionato e fatto sognare il pubblico con pellicole entrate nella storia del cinema. Tra i suoi film più famosi troviamo sicuramente Insider – Dietro la verità, A Beautiful Mind, Master & Commander - Sfida ai confini del mare, Cinderella Man - Una ragione per lottare e ovviamente Il gladiatore che gli è valso una vittoria ai Premi Oscar come Miglior attore protagonista. approfondimento Crowe: "Ho origini italiane, il mio bis-bis-bisnonno era di Ascoli"