Vina Rose, la determinazione nelle difficoltà è Don't Let Go: il video

"Don't Let Go" è molto più di una semplice composizione musicale, è un inno alla resilienza, alla speranza e alla perseveranza di fronte alle sfide della vita: questo brano incoraggia a non arrendersi, sottolineando l'importanza di non lasciarsi andare, rimanere forti e affrontare le difficoltà con determinazione.



Il brano si pone l'obiettivo di essere un faro di speranza, una melodia che riverbera come promemoria della forza insita in ciascuno di noi. Il tema affrontato nella canzone è stato il punto dipartenza per la creazione di un videomusicale unico e coinvolgente che ho scelto di girare nelle pittoresche montagne della Valle d'Aosta, a Gressoney, un ambiente davvero fiabesco che è diventato il palcoscenico perfetto per sottolineare il cambio delle stagioni come metafora delle varie fasi della vita. Un ringraziamento speciale va a Carlotta Beck Peccoz, regista che ha diretto il video.