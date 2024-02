Morto Wayne Kramer, chitarrista e fondatore degli MC5

Il musicista aveva 75 anni. La sua carriera era iniziata nel 1964, a 16 anni, quando era ancora uno studente del liceo. Il primo album della band, Kick out the Jams, è considerato uno dei capisaldi del genere punk

È morto all’età di 75 anni Wayne Kramer, musicista noto soprattutto per essere stato tra i fondatori della band MC5, considerata pioniera e antesignana del movimento punk. L'annuncio della scomparsa di Kramer è stato dato sulle pagine Instagram ufficiali sue e della band, senza ulteriori precisazioni sulle cause del decesso.

Nato Wayne Krambs, a Detroit, nel 1948, Kramer aveva appena 16 anni quando nel 1964 fondò gli MC5 con il cantante Rob Tyner e l’altro chitarrista Fred Smith. Inizialmente rimasta confinata dentro la scena di Detroit, la band (la cui sigla significa Motor City 5) svoltò nel 1969 con l’album Kick out the Jams: poche copie vendute ma un successo di critica e caposaldo del genere punk. Le vendite scarse e il difficile rapporto con le etichette porta comunque allo scioglimento del gruppo nel 1972.

TRA I 100 CHITARRISTI DI SEMPRE SECONDO ROLLING STONE

La carriera di Kramer è proseguita, come musicista e attivista progressista, lungo quattro decenni, con l’onore dell’inserimento al numero 92 nella classifica dei 100 chitarristi più importanti di sempre secondo Rolling Stone. La band si è riunita nel 2003 coi suoi membri superstiti e il cantante dei Dictators Handsome Dick Manitoba, proseguendo l’attività fino al 2012, quando si è sciolta in seguito alla morte del bassista e fondatore Michael Davis. Nel 2018 una nuova reunion con un tour celebrativo del mezzo secolo di vita di Kick out the Jams.