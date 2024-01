Air, tour in Italia e ristampa di Moon Safari per i 25 anni del'album

Dopo il sold out dell'imminente concerto milanese, gli Air hanno annunciato nuove date in Italia. In arrivo anche una versione speciale dell’iconico album Moon Safari

È circa la metà degli anni '90 quando Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel, due ragazzi appena ventenni, uniscono passione e conoscenze musicali mescolando suoni elettronici con influenze classiche. L’album Moon Safari, uscito nel gennaio del 1998, ottiene un grande successo ricevendo il plauso della critica per la visione trascendentale che avrebbe aperto a un nuovo filone musicale.

Dopo venticinque anni dall’uscita, gli Air hanno deciso di portare in tour proprio l’album iconico attraverso una serie di date in giro per l’Europa, e forse anche in America come commentato in un post su Instagram. Il 25 febbraio il duo farà tappa al Fabrique di Milano per un concerto che ha registrato il tutto esaurito in una manciata di giorni.