Credo che Parole a metà sia un'espressione che racchiude tutte quelle parole che rimangono non dette, perché abbiamo paura di come potrebbero influire sul nostro cuore, specialmente quando si tratta di amore. Spesso ci troviamo a voler dire qualcosa a una persona che amiamo profondamente, ma la paura dell'ignoto ci blocca. Abbiamo timore di ferire i sentimenti altrui, di non essere ricambiati o di perdere ciò che abbiamo costruito. Quindi, preferiamo lasciare le nostre parole a metà, senza il coraggio di esporsi appieno. Ma ogni volta che mettiamo da parte le nostre emozioni, una parte di noi rimane incompleta. Le parole a metà rendono il nostro messaggio incomprensibile, rendono difficile capire cosa proviamo veramente. E così, finiamo per rimanere intrappolati in un vortice di emozioni non dichiarate. L'amore, però, non può crescere se teniamo le nostre parole solo nel nostro cuore. Dobbiamo avere il coraggio di aprirci, di rischiare e di essere vulnerabili.



Solo allora potremo sperare di ottenere la ricompensa di un amore autentico e profondo. Quindi, non dobbiamo avere paura delle parole a metà. Dobbiamo combattere il nostro timore e lasciare che le nostre emozioni si riversino, senza freni, verso chi amiamo. Solo allora potremo essere veramente felici e realizzare la pienezza che solo l'amore può offrire.



Con questo brano vorrei arrivare ad un pubblico molto vasto anche perché l’amore è il sentimento che unisce ogni latitudine, ogni angolo della terra, da “sentire” nella sua semplicità: basta lasciarsi andare alle famose “farfalle allo stomaco”, che ci portano in una dimensione bellissima, levandoci il controllo di tutto ma, allo stesso tempo, ci portano verso un viaggio “unico” che se siamo pronti a vivere, tutti possiamo fare, senza esclusione alcuna. Ogni volta che amiamo è diverso, perché quando ci si mette in gioco con questo sentimento ogni singola esperienza è un tempo che vale la pena di essere vissuto, perché è solo attraverso questo viaggio che riusciamo a trovare i pezzi del puzzle mancanti, le anime “ad incastro”, che ci fanno sentire unici, speciali, totalizzanti nella pienezza del nostro essere.



Ogni persona ha il proprio stile di comunicazione, il proprio modo di parlare. Questo può essere influenzato da molteplici fattori come il carattere, l'educazione, le esperienze passate e così via. Tuttavia, ciò che veramente conta è il desiderio di comunicare, di raggiungere l'altro. Una volontà sincera e aperta è il primo passo per instaurare un dialogo autentico. Oggi giorno lo vivo come l’ultimo e non voglio vivere del rimpianto di non aver detto cosa provava il mio cuore e penso sia fondamentale anche dirlo a se stessi. Spero che tutte quelle anime che si sentono irrisolte si possano completare anche con soli sguardi o segni così come abbiamo voluto lasciar intendere dal videoclip. Sono tanti i modi di parlare, i modi per arrivare, basta solo volerlo.