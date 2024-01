Coez & Frah Quintale la possibile scaletta del concerto a Roma

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio, Coez e Frah Quintale si esibiranno al Palazzo dello Sport di Roma. La scaletta non è stata diffusa, ma è possibile che replichi la setlist dei concerti precedenti

Il Palazzo dello Sport di Roma, nel quartiere dell'Eur, ospita venerdì 26 e sabato 27 gennaio il tour congiunto di Coez e Frah Quintale. I due artisti hanno scritto a quattro mani l'album Lovebars. Ora, reduci dal successo del lavoro in studio, porteranno i brani in giro per l'Italia.

Il tour

Il LOVEBARS TOUR 2024 ha preso il via con una memorabile esibizione a Mantova l'11 gennaio, segnando l'inizio di un viaggio musicale che ha entusiasmato il pubblico. Dopo aver incendiato i palazzetti di Bologna, Napoli e Catania, il tour prosegue con tappe al Palazzo dello Sport di Roma il 26 e 27 gennaio (con sold out per la seconda data), al Forum di Milano il 29 gennaio (biglietti esauriti) e al Nelson Mandela Forum di Firenze il 1° febbraio.

Il LOVEBARS TOUR 2024, composto da ben 33 tappe, rappresenta un'opportunità unica per assistere all'incredibile sinergia tra Coez e Frah Quintale sullo stesso palco.

Le loro voci si sono incontrate magistralmente nel disco Lovebars. Ma, in scena, oltre ai brani scritti insieme, porteranno anche i successi dei loro repertori solisti.

Il risultato? Concerti-evento, da nord a sud dell'Italia.