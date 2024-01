Sanremo, Angelina Mango al Festival con La noia. VIDEO

Un anno di grandi successi per la cantautrice che si contraddistingue per la sua versatilità: gioca su diversi registri e il suo repertorio va dal pop all’urban, passando per il cantautorato tradizionale. Angelina si prepara a debuttare all'Ariston: è in gara al festival con il brano “La Noia”

La incontriamo a Milano, entrando in ufficio la troviamo intenta a scrivere su una lavagna, si legge: Nina sta a palla! Entusiasta, piena di energia, sorridente, con fare gentile ci saluta. Davanti a lei un tavolo con delle cartoline con il suo volto e tantissimi cornetti rossi. Negli occhi di Angelina Mango c’è tutta quella freschezza e quella grinta propria dei vent’anni, in lei c’è una spontaneità e una carica che ce la rende subito simpatica. Ci accomodiamo davanti alla telecamera e inizia la nostra chiacchierata.

Come stai vivendo l’attesa? Tra pochi giorni salirai sul palco dell’Ariston

Non vedo l’ora sono come i bambini quando aspettano il compleanno, a questo punto sono pronta e quindi sto impazzendo, voglio che arrivi subito.

A Sanremo sei in gara con il brano La Noia, quanto ti appartiene? Di cosa parla?



La Noia è un brano che ho scelto di portare a Sanremo proprio perché mi rappresenta, non esclude nessuna delle mie “personalità”, mettiamola così… Non lascerò a casa nulla portando questa canzone sul palco. La noia parla di me e di una vita che non mi ha permesso di annoiarmi molto. Ho deciso di accogliere la noia ed è quello che voglio dire, perché la noia non è una cosa negativa, è un qualcosa che ultimamente quasi non esiste ma quando arriva bisogna godersela perché è tempo! La noia è il momento nel quale si riesce a dedicarsi a se stessi. Non nasce nulla senza un momento di pensiero prima, nascono tutte le cose istintive che sono bellissime, pure… La noia non va disdegnata.

Ma se questo brano ti rappresenta, allora Angelina Mango chi è?

Angelina è una bambina entusiasta della vita, di quello che può fare e della musica. Io vivo completamente la musica, mi sveglio la mattina e penso alla musica, alle canzoni, è come un’ossessione. Ho pensato, ultimamente, che tutti quelli che fanno musica hanno un’ossessione gigante, altrimenti non la farebbero. Questa è Angelina in realtà, è una canzone che cammina! Sul palco sono sicura di sentirmi a mio agio sempre perché è quello che mi viene più spontaneo fare.