Claudio Baglioni, la scaletta del concerto a Pesaro

Dalla "Capitale della Cultura 2024", Claudio Baglioni dà il via al suo tour 2024. L'appuntamento è per giovedì 18 gennaio, alla Vitrifrigo Arena

Il tema centrale del progetto ruota attorno al cuore come suono e strumento primordiale dell'esistenza . La percussione ritmica è considerata musica di vita e della vita, mentre la danza si presenta come un elemento che ci muove sia dentro che fuori. Perché è esattamente da questo, che aTUTTOCUORE nasce. Dalla musica come sinfonia della vita. Così, i 38 brani, i 550 costumi e i 450 corpi illuminanti della scenografia daranno vita a uno show straordinario. E rivoluzionario. Che percorrerà l'Italia, e arriverà dritto al cuore di ogni fan.

Giovedì 18 gennaio , alla Vitifrigo Arena di Pesaro , va in scena la data zero del nuovo tour di Claudio Baglioni . Un tour che, sulla scia di quanto già fatto negli ultimi mesi del 2023, porterà sul palco il suo ultimo album. Ma anche i successi che hanno reso intramontabile la sua carriera.

La scaletta

La scaletta del concerto di Claudio Baglioni a Pesaro non è stata diffusa. E, essendo la data zero, non è possibile prendere a riferimento altre date del tour. Tuttavia, è possibile basarsi sugli ultimi concerti del 2023 per provare a individuare i brani che il cantautore intonerà:

Le vie dei colori

E tu come stai?

Dagli il via

Acqua dalla luna

Con tutto l’amore che posso

Quante volte

Un po’ di più

Gli anni più belli

Domani mai

Quanto ti voglio

Fammi andar via

Niente più

E adesso la pubblicità

A tutto cuore

Mal d’amore

W l’Inghilterra

Sono io / Cuore di aliante / Uomo di varie età

Ragazze dell’est

Uomini persi

Noi no

Amori in corso / Un nuovo giorno o un giorno nuovo / Con voi

Questo piccolo grande amore

Dodici note

Io sono qui

Amore bello / Solo / Sabato pomeriggio

Porta Portese

Avrai

Io me ne andrei

Mille giorni di te e di me

Via

E tu…

Strada facendo

La vita è adesso

