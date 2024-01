In questo videoclip ho voluto creare un contrasto tra colori caldi e colori freddi, che corrispondono al forte mix di emozioni che stavo provando in quel periodo. Un periodo non troppo piacevole della mia vita, nel quale voci e pensieri ripetitivi, stavano distruggendo me e tutto ciò che avevo costruito. Non riuscivo a riconoscermi, ero in lotta continua con me stesso, sabotando qualsiasi tipo di relazione. Ho voluto riportare delle scene che oscillano tra la rabbia, la calma e la rassegnazione. La rassegnazione equivale allo stivale che mi blocca la testa, i troppi pensieri hanno ormai preso il sopravvento e sento di non avere più energie. L’unica cosa da fare è restare fermo, in silenzio e lasciare che il tempo scorra.



Il fatto di ritrovarmi in una situazione “scolastica”, con uno skateboard accanto, mi ricorda i momenti di spensieratezza, quando un panino all’intervallo e una giornata di rampe e divertimento, mi facevano sentire calmo e senza alcun tipo di pensiero.

In una stanza buia, fredda e grigia, sfogo la mia rabbia. Non c’è nessuno che può sentirmi e quindi ne approfitto per dare cazzotti al muro e urlare a squarciagola.



Ho girato il video in una discoteca di Arezzo, un locale che ho frequentato per qualche anno, dove passavo delle serate in compagnia di amici. Per me, il Principe di Arezzo, questo è il nome della struttura dove sono ambientate le scene, è un luogo che mi ricorda le mie prime esperienze sentimentali ed erotiche. Questa discoteca non è frequentata solo da ragazzi ma anche da persone più adulte ed è lì che ho conosciuto la psicologa di cui parlo nel video e nel mio singolo. Questa è, in breve, la storia de "L’Effetto", una canzone che rappresenta in maniera coerente e a tratti cruda la realtà che sto vivendo in questo periodo della mia vita. Intenso, ma non semplice. Seguite tutte le novità sui miei canali social.