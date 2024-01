Morto James Kottak, ex batterista degli Scorpions. Aveva 61 anni

Le cause del decesso non sono note. La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla figlia Tobi e dalla band in cui a lungo ha militato

"Una notizia molto triste", hanno scritto gli Scorpions su Facebook. "Il nostro caro amico James Kottak, e nostro batterista per vent'anni, è morto all'età di 61 anni". Nel post Kottak è ritratto di spalle, sul palco, con le braccia aperte e l'enorme tatuaggio "Rock and Roll Forever" a coprirgli la schiena. “James era un essere umano meraviglioso, un grande musicista e un amorevole padre di famiglia… Era nostro fratello, e ci mancherà davvero". Con queste parole, colme di dolore, la band ha voluto salutare l'artista. Scomparso troppo presto, nella sua casa del Kentucky, per cause ancora sconosciute.

Chi era James Kottak

Non suonò solamente con gli Scorpions, James Kottak. Prima di approdare nel gruppo hard rock tedesco si esibì coi Montrose, i Kingdom Come, i Warrant, i Wild Horses. E diverse altre band. Poi, nel 1996, arrivarano gli Scorpions. E con loro rimase per vent'anni, fino al 2016, quando gli subentrò Mikkey Dee. Al centro di un progetto solista con due album all'attivo, era sposato con Athena Kottak (sorella di Tommy Lee), e padre di Tobi, Miles e Matthew. Apparso in show televisivi come Ex-Wives of Rock (2012), lottò a lungo contro l'alcolismo e fu arrestato per ubriachezza molesta nel 2014. Pare che, dietro al licenziamento dagli Scorpions, ci fosse proprio l'alcol. Tuttavia, nonostante la separazione, gli ex membri della band rimasero al suo fianco. Continuavano a considerare quell'artista, che dall'alcolismo stava provando a uscire con tutte le sue forze, un fratello, un amico, uno di loro.