È morto George Brown, batterista dei Kool & the Gang

È morto all’età di 74 anni George Brown, membro di spicco, co-fondatore e batterista dei Kool & the Gang, storica band funk e disco in attività da quasi 60 anni, creatrice di hit del calibro di Jungle Boogie, Celebration e Get Down On It. Brown è morto in ospedale a Long Beach, in California, dove era ricoverato con un cancro ai polmoni.