Sally Cruz, dolore, nostalgia e fragilità sono per lei La Notte

E' il giorno de La Notte (Supertango, Capitol Records Italy), il nuovo singolo di Sally Cruz che per la prima volta la vede al suo fianco l’artista e producer dei record thasup. Prodotta da Mike Defunto, la canzone vede fondersi due delle voci più rappresentative della Gen Z, in un grido tormentato di disarmante lucidità. Il brano, dall’atmosfera notturna e malinconica, riesce a catturare un ampio spettro di emozioni, enfatizzato dall’unicità comunicativa di thasup e dall’ormai inconfondibile timbro graffiante e penetrante di Sally Cruz, che si sviluppano su sonorità urban

pop. Il singolo descrive un rapporto ormai in fiamme, di cui restano solo i ricordi. La notte è il luogo in cui si fanno spazio i pensieri più oscuri e confusi, in cui l’amore si mischia all’odio e si ha voglia di evadere, per dimenticare tutto.



In La Notte Sally Cruz torna a raccontare dolore, nostalgia e fragilità, facendo della sua musica una vera e propria terapia attraverso cui analizza le emozioni, mettendole in luce, per metabolizzarle e accettarle. Nei suoi pezzi ogni elemento è un prisma che riflette molti lati della sua personalità. Questo singolo arriva dopo 1 2 3, brano pubblicato lo scorso 1° dicembre e prodotto da Mike Defunto, Lividi, sempre prodotto da Mike Defunto insieme a MILES, e Tempesta, dal sound trap, con

influenze elettroniche/edm.