Capodanno, le canzoni da ascoltare per l'inizio del 2024

Oggi il 2023 lascia il passo al 2024 ( GUARDA LO SPECIALE CAPODANNO 2024 ). Come ogni anno, questo passaggio sarà segnato da cenoni e feste, con annesse playlist musicali. Ecco allora una selezione di canzoni - italiane e non - che sono perfette per salutare l’anno che se ne va, e accogliere quello che arriva.

"New Year’s Day", U2

New Year's Day (del 1983) è una delle canzoni più suonate dal vivo degli U2, con The Edge che si alterna tra il piano e la chitarra. Il testo descrive uno scenario invernale, nel giorno di Capodanno, e si incentra sulla condivisione: “I want to be with you be with you night and day”, recita un passaggio della canzone (Io voglio stare con te, con te notte e giorno, tradotto).

"A long december", Counting Crows

La canzone A Long December (del 1996) di Counting Crows parla invece di riflettere sull'anno passato e di sperare in qualcosa di meglio per il futuro. Il ritornello è pieno di speranza, di voglia di ricominciare, nella ferma convinzione che il nuovo anno sarà migliore di quello precedente.

"Buon anno", Jovanotti

Questa canzone di Jovanotti, del 1999, è un vero e proprio “in bocca al lupo” che il cantante rivolge a un “fratello”, augurandogli avventure meravigliose, ma anche scompiglio, prudenza e coraggio. Un anno “bello e leggero”, che “voli sul filo dei tuoi desideri”.

"Auld Lang Syne (The New Year’s Anthem)", Mariah Carey

Non sono feste natalizie senza la regina indiscussa della musica del Natale: Mariah Carey. La star nel 2010 ha dato vita a una versione dance-pop della canzone tradizionale Auld Lang Syne, il brano scozzese diffusissimo nei Paesi di lingua inglese con cui tipicamente si saluta il nuovo anno. Il testo è un invito a ricordare il passato stringendosi la mano e brindando a ciò che deve ancora venire.

"Raise your glass", P!nk

Raise Your Glass di P!nk, del 2010, non è una vera e propria canzone natalizia, ma è un invito ad abbracciare la propria individualità e celebrarla insieme agli altri. È quindi perfetta per brindare ai nuovi propositi. La canzone, inoltre, invita quelli che sono considerati "sfigati", diversi, a unirsi e alzare i loro bicchieri per celebrare le loro caratteristiche uniche.

"New Year’s Eve", Tom Waits

New Year’s Eve del 2011 è un successo intramontabile di Tom Waits, che l’ha scritta con la moglie Kathleen Brennan. Il brano è il racconto di una serata di Capodanno, con i piccoli intoppi, gli eccessi e i festeggiamenti tipici del momento, che fanno pensare alla vita in generale, mentre una melodia lenta accompagna le parole del cantante.