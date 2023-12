Io Canto Generation, Marta Viola è la vincitrice

Marta Viola ha raccontato le emozioni della vittoria: “È successo, ancora non posso crederci, è stata un’avventura incredibile: le amicizie, le cantate in hotel fino a tardi, le prove a casa e in studio, i costumi, le settimane che mi sembravano infinite prima di rivedervi, le videochiamate, gli abbracci, i pianti, le standing ovation, i voti, le esultanze, la mia squadra, la mia coach con cui ho condiviso questo palco tantissime volte Benedetta Caretta, il regista Roberto Cenci che ci ha trattati come se fossimo suoi figli”.

