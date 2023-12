La possibile scaletta del concerto di Laura Pausini a Mantova

Da cinque anni, Laura Pausini aspettava questo tour. Si è preparata a lungo, ha studiato molto. Ha progettato pezzo dopo pezzo, dettaglio dopo dettaglio, il suo ritorno. Un ritorno che arriva a trent'anni di distanza dal suo debutto, con la musica che è cambiata, e che costringe a stare al passo. Così, è nata l'idea di #Laura30 : tre performance in tre città, nell'arco di 24 ore, seguite da due anteprime nelle piazze di Venezia e di Siviglia. Un inizio col botto, per il suo decimo tour mondiale. Che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, che ha effetti speciali ecosostenibili, ed è stato studiato tutto dall'artista (con l'aiuto di Luca Tommassini). La promessa? Far sorridere e insieme piangere, in un crescendo d'emozioni. Perché, se anche la musica è cambiata, la musica bella resta. E Laura lo sa.

La scaletta

La scaletta ufficiale dei concerti di Laura Pausini a Mantova non sono state svelate. Tuttavia, è probabile che l'artista porti in scena le canzoni delle precedenti date:

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte/Frasi a metà/Io canto/Un’emergenza d’amore

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

Resta in ascolto

Io canto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

Però

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Il primo passo sulla luna (reprise)